A Montopoli grande successo per il primo Silent Reading Book Party

Il tramonto da uno dei punti più panoramici e suggestivi della provincia di Pisa, il silenzio interrotto soltanto dal fruscio del vento e un allestimento romantico sono stati la cornice del primo riuscitissimo Silent Reading Book Party. Venerdì 6 settembre, decine e decine di appassionati di lettura si sono dati appuntamento sotto la torre di San Matteo a Montopoli per leggere all’aperto, ognuno il proprio libro.

«Una scommessa vinta – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò – vedere questa piazza piena di lettori e di lettrici, di giovanissimi e di bambini impegnati a leggere è stato emozionante. Il ringraziamento va alla consigliera comunale Marica Rossi che ci ha aiutato a portare avanti questa iniziativa, alle librerie che hanno accettato di partecipare, a Paola Marchetti della biblioteca, a Euphoria Artigiana e Arte e Fiori per il bellissimo allestimento. Il nostro obiettivo era quello di creare un evento che potesse supportare l'editoria indipendente, promuovere la lettura e più in generale lanciare momenti di condivisione degli spazi in presenza, offline, staccando per qualche ora i cellulari. L’obiettivo è far diventare questo appuntamento un’iniziativa da ripetere periodicamente e magari itinerante nelle nostre frazioni. Ci piacerebbe veder nascere sul nostro territorio una libreria, che ad oggi manca. Partiamo da qui per creare i presupposti per la nascita di un luogo che possa essere di aggregazione per tutti gli appassionati di lettura, di tutte le età».

Una festa della lettura che prende origine dall'America per arrivare nel vecchio continente e che negli ultimi anni ha coinvolto centinaia e centinaia di lettori in tutto il mondo. Un evento in voga anche tra i giovanissimi. La formula è semplice: basta presentarsi nel luogo stabilito all'orario stabilito e portare con sé tutto ciò che è necessario per immergersi in un libro.

Un evento che l'amministrazione comunale di Montopoli ha organizzato con il patrocinio della rete Bibliolandia in collaborazione con la biblioteca comunale e alcune librerie indipendenti della zona: Equilibri di Pontedera, Blume di Fucecchio e Rinascita di Empoli.

Fonte: Ufficio Stampa comune di Montopoli