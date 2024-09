Al Centro Musicale di Sovigliana arriva il corso di Musical "Little Star"

Mercoledì 18 settembre al Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana ci sarà un evento per giovani aspiranti talenti: una lezione di prova gratuita dell'ormai collaudato corso di Musical "Little Star".

Sono invitati le bambine e i bambini dai 4 agli 11 anni che intendono approcciarsi in maniera giocosa alle discipline del canto e della danza e anche quelli che hanno già avuto esperienze simili. La lezione aperta si terrà nella sede del CFCM in via Don Ezio Canovai dalle ore 17 alle ore 18:30. In quel giorno ci sarà l'occasione di conoscere gli insegnanti di canto e di danza e di avere maggiori informazioni sul corso, sui costi e sugli orari.

Per informazioni e prenotazioni: 3482737140. cfcm@libero.it. www.cfcmsovigliana.it

Ufficio Stampa