Bagno a Ripoli: chiusi parchi e giardini causa maltempo

Maltempo, il Comune di Bagno a Ripoli con un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Francesco Pignotti dispone la chiusura dei parchi e dei giardini pubblici. Il provvedimento sarà in vigore per tutta la durata dell'allerta arancione per rischio idrogeologico, idraulico e temporali forti diramata dalla Regione Toscana prevista dalle ore 17 di oggi fino alle ore 6 di domani, lunedì 9 settembre.

Già disposto anche l'annullamento del Palio delle Contrade – Giostra della Stella che si sarebbe dovuto disputare oggi, rinviato al 14 settembre.

"Dall'incontro di stamani con la Città metropolitana di Firenze e la Prefettura è emerso un quadro d'allerta rilevante a partire dalla serata di oggi – spiega l'amministrazione -. Per questo, oltre ad annullare il Palio, ci pare opportuno chiudere parchi e giardini per tutelare l'incolumità dei cittadini. Accanto all'ordinanza, lanciamo un appello alla prudenza a tutta la popolazione”.

Fonte: Ufficio Stampa