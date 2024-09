In 150mila per gli 8 giorni di Beat Festival

Si è conclusa sabato 7 Settembre la decima edizione di Beat Festival, andata in scena al parco di Serravalle di Empoli dal 29 Agosto al 1 Settembre e dal 4 al 7 Settembre.

Un’edizione che ha visto il festival per la prima volta spalmato su 8 giorni. Anche l'edizione 2024 si chiude con un grandissimo riscontro di pubblico. Dopo il grande successo della prima parte di manifestazione, anche la seconda parte, andata in scena dal 4 al 7 Settembre ha fatto registrare un grandissima partecipazione dei fan. In totale, negli 8 giorni di manifestazione, Beat ha raccolto oltre 150.000 presenze.

Dopo la prima parte di manifestazione che aveva visto grandissimo successo per le serate con Marlene Kuntz, Fulminacci, Ensi e Nerone e Gio Evan il festival si era preso qualche giorno di pausa per ricominciare a partire da Mercoledì 4 Settembre, quando sul palco di Beat é tornato l’evento Teenage Dream Party. La grande festa dedicata agli anni 2000 ha fatto ballare e cantare un'intera generazione, sulle note dei grandi successi musicali, televisivi e cinematografici di quel periodo. Giovedì 5 Settembre invece é stata la volta del Rap di Nayt che con il suo sound tra Hip Hop e R'n'b ha affascinato tutto il parco di Serravalle e i tantissimi giovani accorsi per assistere al suo show.

Venerdì 6 Settembre il parco si è trasformato in una gigantesca discoteca nel verde grazie a Nostalgia 90. Lo show dedicato alla musica anni 90 ha raccolto a Serravalle decine di migliaia di persone di ogni età. Una festa intergenerazionale che ha sposato a pieno la filosofia di Beat, come Festival dedicato a tutti e che ha visto un numero di presenze record. Sabato 7 Settembre il gran finale con il rap di Silent Bob e Sick Budd che hanno infiammato il pubblico con il loro flow e le loro rime.

I "Beaters" hanno apprezzato le aree storiche dedicate alla birra e al food e anche il market, così come l'area Relax, diventata ormai un altro punto di riferimento della manifestazione. L'Area Dj set é stata un altra delle aree cult, grazie a tutti i fantastici dj che si sono alternati sui palchi presenti e hanno fatto ballare decine di migliaia di ragazzi.

Al termine della manifestazione sono doverosi dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento di questa edizione e che hanno contribuito al suo successo. In primis al Comune di Empoli e alla Città Metropolitana di Firenze. A tutte le associazioni che sono scese in campo per collaborare alla macchina organizzativa, tra queste doveroso citare la Misericordia di Empoli e la Croce Rossa. Un grazie ad Alia che ha tenuto costantemente pulito il parco e alle forze dell’ordine impiegate nei giorni del Festival.

L’associazione Beat 15, infine, ringrazia anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, Toscana Energia e Chianti Banca. Ora un po’ di giorni per ricaricare le pile e poi subito lo sguardo verso il futuro, verso l’edizione 2025 che sarà la numero undici.

Fonte: Ufficio Stampa