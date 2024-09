Pisa, San Giuliano Terme e Cascina nella morsa del maltempo. Tanti interventi dei vigili del fuoco

Le squadre dei vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo dal primo pomeriggio di oggi per pioggia intensa nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Cascina per interventi riconducibili all’allerta meteo “colore arancio”.

Le squadre sono impegnate per danni d’acqua in genere, alberi e rami caduti e un soccorso a persona rimasta bloccata all’interno della propria auto.

Il personale sta effettuando operazioni di pompaggio acqua mediate motopompa per un allagamento che ha interessato il sottopasso lato Firenze della Stazione Ferroviaria di Pisa.

Alle 0re 16:30 risultano venti gli interventi in coda.

Allagamenti e disagi alla circolazione e non solo a causa delle forti piogge si registrano a Livorno e Pisa, città dove, scrive su Facebook il sindaco Michele Conti, sono caduti 80 mm di pioggia in un'ora mentre a Livorno nel primo pomeriggio sono stati quasi 45 i millimetri di pioggia in un'ora.

"Oltre 80 mm di pioggia in un'ora hanno provocato diversi allagamenti in città e sul litorale. Una quantità di pioggia enorme, caduta in pochissimo tempo, considerando che la media di precipitazioni a Pisa è fra gli 800 e i 900 mm in un anno. Vista la straordinarietà dell'evento abbiamo aperto formalmente il Coc (Centro operativo comunale) e la Protezione civile è al lavoro per coordinare gli interventi sul territorio" scrive Conti. "Un livello preoccupante - così poi il sindaco di Livorno Luca Salvetti - che fa scattare l'apertura del Coc della Protezione civile".

"La pioggia - spiega il sindaco - è concentrata al momento sulla città e non sulle colline retrostanti per cui i torrenti e i corsi d'acqua al momento sono ancora sotto il livello di massima attenzione. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti e di continuare a raccogliere informazioni dai canali ufficiali per gestire situazioni e comportamenti idonei a limitare i rischi". A Pisa già attive le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Cascina e in arrivo rinforzi anche da altri distaccamenti della provincia. Al lavoro anche tutta la macchina della protezione civile comunale. Il sindaco Michele Conti ha invitato la popolazione a essere prudente postando nelle storie della sua pagina Facebook una foto degli allagamenti in centro storico sormontata dal logo di Alert Pisa che ricorda lo stato di allerta arancione.