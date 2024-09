Toscana Pride 2024: a Lucca presente anche il comune di Fucecchio

Ieri a Lucca il Toscana Pride 2024 patrocinato anche dal Comune di Fucecchio. Nel corteo tantissime le realtà associative, assieme ai comitati toscani di Arcigay, AGEDO e famiglie arcobaleno, anche ANPI e CGIL. A rappresentare il Comune di Fucecchio il consigliere delegato alle politiche giovanili, Gianmarco Geloso.

“Stiamo attraversando un momento di forte disinteresse e allontanamento dalla politica soprattutto dei più giovani, dobbiamo interrogarci sul motivo per cui questo accade - ha dichiarato Geloso-. Forse perché la classe politica spesso è miope. Ieri a Lucca c’erano oltre 20 mila persone, moltissime delle quali non superavano i 30 anni. Questo è un chiaro e forte messaggio: i giovani sanno cos’è la politica, si interessano e scendo in piazza per manifestare per ciò in cui credono. Hanno dei valori, dei sogni, degli ideali, basta soltanto saperli osservare con la giusta attenzione”.

La sindaca Emma Donnini è intervenuta ribadendo che il Comune di Fucecchio ha voluto patrocinare e partecipare al Toscana Pride per difendere e promuovere i diritti costituzionali, a difesa della comunità LGBTQIA+, delle Famiglie Arcobaleno, delle loro figlie e dei loro figli.

“La lotta alle discriminazioni e agli atteggiamenti violenti - ha detto la sindaca Donnini - si fa attraverso una corretta educazione all'affettività dei ragazzi e delle ragazze, delle bambine e dei bambini, insegnando loro a valorizzare le unicità e a prevenire e contrastare ogni tipo di stereotipo".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio