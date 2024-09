Al termine di una lite aggredisce la moglie, arrestato in Valdera

Arresto in Valdera per maltrattamenti in famiglia. È successo nella serata del 9 settembre quando i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione, arrestando un uomo in flagranza di reato. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite l'uomo aveva messo a soqquadro l'appartamento e aggredito la moglie, alla presenza dei tre figli minori. La donna è stata portata in ospedale per le cure del caso. I militari, intervenuti con il supporto della "task force" specializzata costituita a livello provinciale per il contrasto della violenza di genere, hanno fermato l'uomo che è stato infine condotto presso il carcere di Pisa, come disposto dall'autorità giudiziaria.