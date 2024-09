Al via la pre season dell'Abc Solettificio Manetti

Inizia dal PalaBetti il precampionato dell’Abc Solettificio Manetti, che dopo le prime tre intense settimane di preparazione si appresta a testare la propria condizione affrontando ad un avversario che ritroverà anche nel prossimo campionato di B Interregionale. Mercoledì 11 settembre, alle 19.30, arriva infatti il Costone Siena, squadra neo promossa dopo la vittoria dello scorso campionato di serie C unica.

Per la formazione gialloverde guidata da coach Michele Belletti, sulla cui panchina siederà in qualità di assistente l’ex gialloblu Gianni Terrosi, si tratterà del terzo impegno amichevole dopo quelli contro Herons Montecatini, Pallacanestro Prato Dragons e Virtus Siena.

Un momento importante per la rinnovata Abc di coach Samuele Manetti, sia per testare l’amalgama e la condizione fisica dopo la prima parte di preparazione, sia per iniziare a prende confidenza con i meccanismi ed i sistemi di gioco.