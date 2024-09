Cori empolesi riuniti in concerto, sotto la direzione del "compositore dei Papi"

Giovedì 12 settembre, alle ore 21,30, presso il Duomo empolese di piazza Farinata degli Uberti, un grande coro composto da oltre settanta elementi, provenienti dalle parrocchie del Vicariato di Empoli e Montelupo Fiorentino, eseguirà musiche di Monsignor Marco Frisina, sotto la direzione dello stesso autore, accompagnati dai quaranta elementi dell’Orchestra Ferruccio Busoni, recentemente costituita in occasione del centenario della scomparsa del compositore. Il concerto vedrà la partecipazione del mezzosoprano Sara Bacchelli e del tenore Matteo Bagni. In programma alcune emozionanti musiche da film e i più celebri canti liturgici firmati dal sacerdote romano. Si tratta di uno degli eventi di punta della settimana di festeggiamenti venticinquennali dedicati al Santissimo Crocifisso delle Grazie, che dal XIV secolo si custodisce con amore e devozione presso la Collegiata di Sant’Andrea a Empoli.

Diplomato in Composizione al Conservatorio di Roma, Marco Frisina consegue la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Attualmente è Consultore del Dicastero per l’Evangelizzazione e Assistente Spirituale della Pontificia Accademia dei Virtuosi al Pantheon. Autore di canti liturgici conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero, alcuni dei quali tradotti in oltre cinquanta lingue, nel 1984 ha fondato il Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre. Nel 1991 ha avuto inizio la sua collaborazione al progetto internazionale della Rai “Bibbia”, sia come consulente biblista, sia come autore delle musiche dei film prodotti. Ha, inoltre, composto le colonne sonore di oltre trenta film a tema storico e religioso. La sua produzione musicale conta circa quaranta oratori sacri, opere teatrali, tra le quali meritano di essere ricordate La Divina Commedia, prima trasposizione musicale mondiale dell’omonimo capolavoro dantesco ininterrottamente in scena dal 2007 in tutti i Teatri italiani; In hoc Signo, rappresentata a Belgrado nel 2013; Passio Caeciliae, rappresentata sempre nel 2013 a Roma e a New York; Passio Christi, che ha debuttato a Malaga nell’aprile 2018. È stato coordinatore del primo Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano nel 2014, del Giubileo delle Corali nel 2016 e del III Incontro Internazionale delle Corali in Vaticano nel 2018. Dal 2015 è Direttore Artistico del “Concerto con i Poveri e per i Poveri”. Nel 2018 è uscito il suo primo libro-intervista Mio canto è il Signore e, nel 2019, il libro La santità è il volto più bello della Chiesa, scritto insieme al Cardinal Vicario di Roma Angelo De Donatis ed edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Nel 2022 ha composto una Messa per l’Anno Santo Giacobeo a Santiago de Compostela, eseguita alla presenza del Re di Spagna. L’anno seguente ha scritto ed eseguito, nella Papale Basilica di San Giovanni in Laterano, la Messa per i 1.700 anni della stessa Basilica. La figura di Marco Frisina, i cui canti godono di particolare diffusione in Europa fin dai primi anni ‘80, ottiene il successo in tutto il mondo in coincidenza del Giubileo del 2000, in quanto Giovanni Paolo II in persona lo invita ad occuparsi dell’animazione musicale degli eventi più importanti. Anche sotto il pontificato di Papa Benedetto XVI e di Papa Francesco, le melodie del sacerdote romano caratterizzano costantemente momenti di particolare significato spirituale e artistico, tanto da renderlo oggi uno dei più apprezzati e talentuosi compositori di musica sacra e di musica da film della sua generazione.

Degni di menzione i nomi – tutti dilettanti – che compongono il grande coro, preparato pazientemente dai Maestri Lorenzo Ancillotti, organista della Collegiata e Roberto Marconcini, organista della Pieve di Montelupo. Tra i soprani troviamo: Angemi Giusy, Bagnoli Patrizia, Baldelli Michela, Balestra Annunziata, Beconcini Kiara, Bertelli Elena, Bulleri Mariella, Commarbella Caterina, Ekaterina Costantinova, Falleni Elena, Fattori Rosita, Fattori Sandra, Fontani Elena, Formisano Maria Pia, Francioni Gianna, Fulignati Debora, Gagliardi Giuseppina, Gargiani Antonella, Giannelli Ilaria, Grilli Valentina, La Paglia Maria Grazia, Lisboa Diane, Malanchi Monica, Masotti Carla, Mattonai Norma, Meli Franca, Menichetti Anna, Morelli Ivana, Mori Manuela, Nieddu Laura, Pica Rosanna, Piermaria Giuliana, Pucci Antonella, Scardigli Silvia, Toma Donatella. Nei contralti figurano Antonella Tanzini, Bertelli Rebecca, Bertini Antonella, Caparrini Chiara, Giaconia Letizia, Maggini Gilberta, Maraucci Cristina, Marzi Manuela, Scardigli Barbara, Squarzolo Enrica, Vallarano Anna, Varvaglione Rossella, Venturini Lucia, Viggiano Maddalena, Violanti Silvia. I tenori sono Billeri Antonio, Cafaggi Piero, Carello Giuseppe, Giannelli Graziano, Giunti Claudio, Guarisco Roberto, Guarneri Salvatore, Mugnai Francesco, Pratesi Gianpaolo, Ramalli Tiziano, Selmi Valerio. E i bassi sono Barbieri Michele, Bartolini Sandro, Finelli Antonio, Giotti Roberto, Marmugi Andrea, Masucci Giovanni Maria, Pelagotti Francesco, Salani Fabrizio, Uguartechea José.

«E’ un onore immenso accogliere Mons. Frisina nella nostra Collegiata: i suoi canti sono la colonna sonora di momenti preziosi per tutti, di celebrazioni memorabili presiedute dai Papi, alle quali molte volte abbiamo assistito incollati alla tv. – Afferma don Guido Engels, Proposto di Empoli - E poi è bello e formativo cantare insieme, mettendo in contatto realtà diverse, nel segno della preghiera che grazie alla musica diventa una lode a Dio».

L’evento, patrocinato dal Comune di Empoli, ha visto la collaborazione della Parrocchia della Collegiata, con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, l’associazione “Mons. Giovanni Cavini” e l’associazione “Il Contrappunto”. L’ingresso al concerto è libero.

Fonte: Ufficio Stampa