Erano 'specializzati' in reati contro turisti stranieri: tre persone denunciate

Il 6 settembre 2024, la Polizia ha individuato a Pisa tre persone, residenti in un campo nomadi di Roma e con numerosi precedenti, sospettate di aver commesso diversi reati contro turisti, soprattutto stranieri. La Squadra Mobile ha rintracciato una Mercedes segnalata da cittadini per attività sospette. Il 3 settembre, gli occupanti dell'auto, due uomini e una donna incinta, avevano rubato i bagagli di un turista belga, infrangendo i vetri della sua auto. Il proprietario della Mercedes è stato trovato in possesso di oggetti rubati e denunciato per furto e ricettazione. Un altro parente, nel cui camper sono state trovate oltre 30 valigie rubate, è stato denunciato per ricettazione. Anche la donna incinta è stata denunciata a piede libero per il furto del 3 settembre.