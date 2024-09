Incendio in casa, muore nella notte un 73enne

Un incendio si è verificato nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Montignoso provocando la morte di un uomo di 73 anni. Altre tre persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo per l'inalazione di fumo. L'allarme è stato dato alle 23:40 da alcune persone che hanno sentito delle urla provenire dall'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Le tre persone evacuate sono state portate al pronto soccorso di Massa, mentre l'anziano è deceduto all'interno dell'abitazione.