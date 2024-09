La denuncia di Fratelli d'Italia Castelfiorentino: "Case popolari nel degrado"

"A seguito di alcune segnalazioni e dopo aver effettuato un sopralluogo alle case popolari di Castelfiorentino in via Profeti, ci siamo trovati davanti ad una realtà inammissibile in un paese civile" dichiarano in una nota i consiglieri di Fratelli d'Italia Serena Urso e Fabio Frabbrocini, denunciando "le precarie condizioni di degrado anche sociale in cui vivono gli abitanti degli appartamenti dei palazzi popolari".

Secondo i consiglieri, la causa sarebbe riconducibile ad un appartamento in particolare, oggetto di incuria sempre come affermato da Urso e Fabbrocini, "che sta portando il degrado e la sporcizia ad espandersi". Per i consiglieri, "c'è la necessità di un intervento per ripristinare una condizione di normalità, che riporti una serena vivibilità complessiva dell'immobile. I vigili urbani sono stati allertati dai residenti che sono andati direttamente in comune per chiedere un repentino intervento, ma ad oggi ancora nessuna certezza". "Fratelli d'Italia di Castelfiorentino - concludono - vuole lavorare per risolvere più urgentemente possibile tutte le situazioni di degrado. Le immagini che abbiamo visto non sono compatibili con condizioni di vita dignitose".