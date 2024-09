Montelupo dà lustro ai suoi talenti sportivi col Premio Castellani

“È stata una bella serata di sport, partecipata, con tantissimo pubblico,” commenta il vicesindaco e assessore allo sport Francesco Desii. “Il Premio dello Sport è ormai giunto alla sua seconda edizione ed è un premio molto sentito dalla comunità. La quantità di premiati e i risultati raggiunti da atleti e squadre ci dimostrano che lo sport a Montelupo è parte integrante della nostra comunità e ne aiuta a migliorare la coesione”. “Inoltre – conclude – questa è stata anche l’occasione per riconoscere l’importante lavoro che le associazioni sportive di Montelupo svolgono sul territorio. Come amministrazione cercheremo di fare ancora di più per valorizzarle”.

Ecco tutti i vincitori del Premio dello Sport “Carlo Castellani” 2024.

Il Premio “Carlo Castellani” è suddiviso in due categorie: il Premio atleta dell’anno e il Premio squadra dell’anno, che vanno rispettivamente all’atleta e alla squadra montelupini che abbiano ottenuto risultati sportivi a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale nell’anno sportivo precedente. I due premi sono a loro volta suddivisi in atleta femminile/maschile dell’anno e squadra femminile/maschile dell’anno.

Premio “Carlo Castellani” – atleta femminile dell’anno

Vincitrici: JESICA MACAJ e VIVIAN MACAJ (AS.P.D. MONTELUPO), per la dedizione messa in campo in questa stagione, utile al raggiungimento della partecipazione allo stage nazionale FIPAV.

Menzione speciale: AGNESE MAZZONE (AS.P.D. MONTELUPO)

Premio “Carlo Castellani” – atleta maschile dell’anno

Vincitore: LAERTE TOGNETTI (ACF FIORENTINA), per la vittoria Coppa Italia Primavera 1 Stagione Sportiva 2023/24.

Menzioni speciali: TOMMASO LAGANÀ (SOCIETÀ CANOTTIERI LIMITE SULL’ARNO 1861); NIKOLOZ ASATIANI (FIRENZE PALLANUOTO)

Premio “Carlo Castellani” – squadra femminile dell’anno

Squadra vincitrice: UNDER 18 ASP MONTELUPO PALLAVOLO, per avere conquistato la 2a posizione al campionato provinciale FIPAV, la 2a posizione campionato regionale FIPAV e la 13a posizione Nazionale FIPAV tenutosi a Bari.

Premio “Carlo Castellani” – squadra maschile dell’anno

Squadra vincitrice: PULCINI UNDER 11 USC MONTELUPO, per la partecipazione alle finali provinciali dei grassroots challenge, manifestazione a carattere europeo che li ha visti arrivare tra le migliori 12 squadre della provincia, su oltre ben 60. In più, in questo gruppo c’è Sabrina Ghelli, che quest’anno è una calciatrice della Fiorentina.

Previsti poi dal regolamento altri due premi.

Il premio Fulvio Cacialli detto “Il Menta” è assegnato a soggetti che si siano particolarmente distinti, sia in ambito pubblico che privato, come singoli, associazioni/organizzazioni senza scopo di lucro o imprese, per favorire lo svolgimento della pratica sportiva, il fair play nella stessa, con finalità educative e di inclusione sociale e delle disabilità.

Vincitori: ALESSIO ALICONTRI (USC MONTELUPO); ALDO BARONCELLI (USC MONTELUPO). Il 4/2/24 durante la gara di campionato Montelupo - Saline sono intervenuti con prontezza salvando la vita a Mattia Bianchini

Menzione speciale: CORINNE TANTALOS (AS.P.D. MONTELUPO)

Il premio Sergio Bitossi detto “Capino”, invece, è attribuito a cittadini, tecnici o dirigenti che abbiano dato un contributo significativo alla promozione/pratica dell’attività sportiva di Montelupo Fiorentino nel corso della loro carriera.

Vincitrice: NATALIA KRIVOSHEINA (AS.P.D. MONTELUPO), istruttrice di ginnastica ritmica, ha cresciuto e portato fino alla serie A e alla nazionale Carlotta Fulignati. Ha contribuito in modo decisivo alla rinascita e poi alla crescita esponenziale del movimento di ginnastica ritmica a Montelupo.

Menzione speciale: SIMONA ALLEGRANTI

Inoltre, quest’anno c’è stato anche un Premio speciale alla carriera, istituito eccezionalmente dalla commissione esaminatrice, che è andato a FRANCO BITOSSI, ciclista professionista dal ‘61 al ‘78, 21 tappe al giro e 4 al tour vinte in carriera. 3 titoli italiani e vice campione del mondo nel ‘72.

I membri della commissione esaminatrice di questa edizione sono i consiglieri comunali Federico Pavese, Sabrina Campaini, Leonardo Vaiani e, in qualità di esperti, Alberto Polverosi (giornalista sportivo), Erica Brandani (ex consigliera comunale con delega alle eccellenze sportive ed ex atleta e istruttrice di karate cintura nera 4° dan); Donato Pucciarelli (meccanico tecnico del ciclismo); Paola Pinelli (professoressa di scienze motorie presso l’Istituto Scolastico Baccio da Montelupo); Sebastiano Tofani (ex Presidente di USC Montelupo Calcio 1930) e Sara Scardigli (tecnico allenatore di pallavolo). La presidenza è di Simone Focardi, ex assessore allo sport della giunta Masetti ed ex dirigente di una ASD.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa