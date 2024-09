Ardone, Zatti e Pecere vincono il Premio Pozzale-Luigi Russo

Viola Ardone, Sergio Zatti e Paolo Pecere vincono la settantunesima edizione del premio letterario Pozzale-Luigi Russo di Empoli. Sono loro a superare gli altri nel maxi-elenco di ventitré opere totali. Gli autori saranno premiati nella cerimonia finale in programma sabato 7 dicembre 2024, nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour. L’evento sarà presentato dal giornalista Andrea Marotta. Di seguito l'elenco dei vincitori coi relativi titoli.

-Viola Ardone, Grande meraviglia, Einaudi 2023

-Sergio Zatti, Il narratore postumo. Confessione, conversione, vocazione nell'autobiografia occidentale, Quodlibet 2024

-Paolo Pecere, Il senso della natura. Sette sentieri per la Terra, Sellerio 2024

"Anche quest'anno - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - il Premio Pozzale nella terzina vincitrice ha una selezione d'eccellenza dei volumi pubblicati nell'ultimo anno. Accolgo con piacere anche il rinnovo dell'iniziativa della Giuria popolare, cosicché il Premio possa 'uscire' e chiedere la partecipazione dei 'lettori forti' che seguono questa iniziativa. La Giuria estenderà la sua partecipazione anche tramite altri canali, che verranno svelati successivamente, per raccogliere i voti della 'Selezione dei lettori'. Come sempre, al Pozzale-Luigi Russo si trovano tre sguardi veramente ampi su ciò che ci circonda, che sono fonte limpida di ispirazione per riflettere sulla nostra vita".

L'assessore alla Cultura Matteo Bensi entra nel merito della terzina vincitrice: "La vita è una grande meraviglia, soprattutto quando è vissuta in relazione. Le tre opere che premiamo rivelano in vario modo il bisogno tutto umano di essere riconosciuti, per sentire di esistere. Esistiamo in relazione alla natura e alle altre specie viventi e lo capiamo percorrendo i sentieri del viaggio filosofico di Paolo Pecere; esistiamo in relazione a noi stessi, quando scriviamo un diario o un'autobiografia, come spiega il saggio di Sergio Zatti. Esistiamo soprattutto in relazione all'altro, che può avere il potere di liberarci, come accade a Elba, la bambina protagonista del romanzo di Viola Ardone, intensa testimone letteraria dell'universo manicomiale e del suo epilogo".

