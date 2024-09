Ruba le offerte a un musicista di strada, una guardia giurata lo ferma

Un musicista di strada si esibisce di sera su Ponte Vecchio. Un ladro passa di corsa, afferra il denaro nella custodia della chitarra e fugge via con le offerte. Per fortuna del musicista interviene una guardia giurata.

È successo intorno alle 23.00 di lunedì 9 settembre a Firenze. Una pattuglia della polizia, subito intervenuta, ha sottoposto a fermo per identificazione un 26enne fiorentino, nei cui confronti è scattata al momento una denuncia per furto con destrezza. La refurtiva al momento non è stata recuperata.

Poco dopo il furto una guardia giurata avrebbe inseguito e fermato il presunto autore del gesto, prima dell'intervento della polizia.