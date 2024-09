Si finge il figlio e chiede 900 euro per un'emergenza: denunciato 30enne

A Castiglioncello una donna di 60 anni è stata truffata attraverso un messaggio su un'app di messaggistica istantanea. L'autore del raggiro, fingendosi il figlio della vittima, ha chiesto denaro per un'emergenza, inducendo la donna a versare oltre 900 euro su una carta prepagata. Quando le richieste di denaro sono aumentate, la donna ha avuto sospetti e ha contattato il vero figlio, scoprendo la truffa. I Carabinieri, tramite indagini sui flussi di denaro, hanno identificato il presunto truffatore, un 30enne campano con precedenti, che è stato denunciato. Si raccomanda cautela in caso di richieste di denaro sospette e di contattare il 112 per verifiche.