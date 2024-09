Fiabe tradizionali e storie moderne: "Che Estate ragazzi" ai giardini a Santa Croce

E' stato un successo il primo appuntamento con il teatro nell'ambito della rassegna Che estate ragazzi! curata dal Giallo Mare per conto del comune di Santa Croce sull'Arno e rivolta a bambini e famiglie. I burattini della compagnia “Fontemaggiore” sono andati in scena ieri (martedì 10 settembre) a Staffoli al Parco della Rimembranza, lasciando i bambini a bocca aperta per oltre un'ora.

La storia di “Torsolo” che è un bambino ingenuo e da tutti bullizzato, in particolare da Gianni, il furbo capo dello zoo e da Massimo il cinico e forte spazzino del paese. Egli non si chiama così, in realtà si chiama Luigi, ma tutti lo chiamano Torsolo perché ha sempre la testa per aria e finisce sempre per mangiare i torsoli delle mele. I tre sono protagonisti della storia con Lillit, uno strano animale scappato dallo zoo. La storia mostra la crescita di Luigi che durante le sue avventure impara ad essere furbo scaltro forte e trova un nuovo amico come Lillit.

A Staffoli era presente alla serata anche il consigliere comunale delegato alla frazione Matteo Pieracci: “Mi ha fatto piacere vedere i bambini incantati davanti ai burattini e alle loro avventure. Questa iniziativa ci permette, intanto di creare aggregazione e di offrire un'iniziativa rivolta ai più piccolo riportandoci alle nostre tradizioni. Ieri sera infatti abbiamo proposto al pubblico spettacoli che esulano dalla tecnologia e ci restituiscono una dimensione più reale e meno virtuale. In più abbiamo in qualche modo valorizzato gli spazi del parco della Rimembranza. Invito anche i bambini di Santa Croce a partecipare all'appuntamento di domani (giovedì 12) ai giardini sull'Arno”.

“Il teatro - ha detto invece l'assessore alla cultura Simone Balsanti - è una metafora della vita, ha un'indubbia funzione educativa e ritengo che vada proposto nella sue varie forme ai nostri giovani cittadini sia per la valenza culturale che educativa che va oltre il mero intrattenimento”.

Il piccolo cartellone continua infatti giovedì 12 settembre alle 18 quanto ai giardini sull’Arno di Santa Croce avrà luogo il sorprendente Storie nell’armadio della compagnia La Grù. Due attori attraverso il racconto di fiabe tradizionali e di storie moderne, esorcizzano la paura con l'aiuto della comicità.

Fonte: Ufficio Stampa