Danneggia ambulanza all'ospedale, denunciato

Danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Per questo un 32enne è stato denunciato all'ospedale di Cisanello, Pisa, dove sono intervenuti i carabinieri locali.

Il giovane, in stato di evidente agitazione, ha dato in escandescenza e danneggiato un’autoambulanza del 118. L’immediato intervento dei militari ha consentito il ripristino delle attività di soccorso nei confronti degli altri utenti e l’identificazione del soggetto che è stato, conseguentemente, denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.