Serata di paura per D'Aversa: i ladri provano il colpo in casa del mister

Serata di paura per mister Roberto D'Aversa quella di martedì 10 settembre. Alcuni malviventi avrebbero provato il colpo in casa del tecnico dell'Empoli. Sia il mister empolese sia i familiari stanno bene e non hanno subito danni. La famiglia sarebbe rimasta sotto shock - in particolare la figlia più piccola - subito dopo la scoperta del fatto.

Stando a una prima ricostruzione i ladri hanno tentato di entrare in casa dei D'Aversa. La famiglia ha trovato la porta scassinata rientrando in casa dopo cena. Non si tratterebbe di furto o rapina come riportato sui social nella mattinata dell'11 settembre. Le forze dell'ordine comunque indagano.