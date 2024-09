Lavori all'ex Casa del Fascio: può tornare a essere un cinema-teatro

L’Agenzia del Demanio avvia i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del tetto dell’ex Casa del Fascio, un immobile di proprietà dello Stato che si trova in via Dante Alighieri e in via Ernesto Che Guevara a Limite sull’Arno.

Il Comune di Capraia e Limite da tempo aveva iniziato un dialogo col Demanio per il recupero dello stabile, che un tempo ha ospitato un cinema-teatro. In futuro l'idea dell'amministrazione è di tornare a quella destinazione d'uso.

Lo Stato si impegnerà per 300mila euro, i lavori di recupero dureranno otto mesi circa. Prevedranno lo smontaggio e il totale rifacimento del tetto: per questo motivo sarà chiusa al traffico sal 16 settembre via Che Guevara; sarà apposta una segnaletica con la viabilità alternativa.

Riprende così il percorso per l’acquisto dell’immobile da parte del Comune, volontà già espressa dal sindaco anche durante l’ultima campagna elettorale. Lo spiega il primo cittadino Alessandro Giunti: “Sono stati numerosi in questi anni i contatti con l’Agenzia del Demanio, proprietario della struttura, con la richiesta di trovare una soluzione e non permettere che l’immobile non fosse più utilizzato. La sua destinazione d’uso sarà quella di cinema-teatro e spazio polifunzionale al servizio della cittadinanza, ne parleremo approfonditamente appena l’immobile sarà acquistato dal Comune”.