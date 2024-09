È morto Luca Giurato: è stato studente dell'Università di Pisa

Un malore improvviso si è portato via a ottantaquattro anni il giornalista e conduttore televisivo Luca Giurato. Era uno dei volti storici della Rai, famoso per la conduzione pluriennale di Unomattina.

Luca Giurato è legato a doppio filo alla Toscana. A settanta anni, anche per un fioretto in memoria del padre, si iscrisse alla facoltà di lingue all'Università di Pisa per poter esaudire il suo sogno di laurearsi. Fece molto scalpore la sua presenza all'ateneo i primi giorni da frequentante, correva l'anno 2010.

Erano toscane le origini della madre, figlia di Giovacchino Forzano, regista e giornalista nato a Borgo San Lorenzo e vissuto tra la provincia di Carrara e l'Appennino Pistoiese.