Nuova segnaletica orizzontale davanti alle scuole di Santa Croce sull'Arno

L'apertura della scuola si avvicina e a Santa Croce sull'Arno la nuova amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi per migliorare in primo luogo la sicurezza dei pedoni e in particolare dei bambini in prossimità degli edifici scolastici. Gli ultimi interventi erano stati fatti anni fa e adesso era diventato urgente mettervi mano.

Sono stati anche individuati i fondi per ulteriori interventi su altre strade cittadine comunali, in questo caso è previsto anche l'installazione di due dissuasori di velocità visivi, i pannelli che leggono la velocità dell'automobile e la segnalano tempestivamente al guidatore invitandolo a rallentare se necessario. Un pacchetto complessivo di lavori per circa 25 mila euro in parte reperiti su ribassi d'asta in parte provenienti da nuovi stanziamenti.

Gli interventi sulla segnaletica orizzontale in prossimità delle scuole, pianificati dopo l'indicazione dell'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri, dall'ufficio tecnico comunale hanno riguardato il rifacimento di strisce e alle volte anche degli stalli degli scuolabus. In via Poggio Fiorito e via Lungovalle è stato sistemato l'attraversamento pedonale rialzato, in via Roma in prossimità della scuola Carducci, è stato anche ridisegnato uno stallo per lo scuolabus. In via Copernico, davanti dell'omonima scuola sono state dipinte le strisce pedonali rialzate per aumentare la sicurezza dei bambini. Stesso intervento è stato fatto in via fratelli Pallesi davanti alla scuola Pascoli, così come in via Pisacane dove insiste la scuola Banti e in via dei Mille dove si trova l'omonima scuola. Sempre in via dei Mille è stato ridisegnato anche uno stallo per gli autobus davanti alla scuola.

“Lo avevamo promesso che saremmo intervenuti sulla viabilità, in primo luogo in termini di sicurezza stradale e lo stiamo facendo” spiega l'assessore Enzo Oliveri. “ Abbiamo deciso di partire dalle scuole – continua l'assessore ai lavori pubblici – perché la sicurezza dei bambini è fondamentale e soprattutto perché tra pochi giorni riaprono. Sulla segnaletica orizzontale era 3 anni che non vi veniva messa mano e quindi la situazione era urgente”.

“Poi – continua l'assessore - abbiamo pianificato i primi interventi che dovrebbero avviare un percorso per rendere la viabilità di Santa Croce più scura e per tutti e più scorrevole, si spera anche migliorando la vivibilità delle nostre strade. I dissuasori di velocità poi dovrebbero essere strumenti non repressivi che contribuiscono a ridurre la velocità e quindi aumentare la sicurezza della circolazione. Una prima risposta al ritardo che per vari motivi Santa Croce ha accumulato nel corso degli anni”.

L'assessore ai lavori pubblici Oliveri ha infatti deciso con gli uffici di installare due dissuasori acustici di velocità, il primo verrà sicuramente collocato in via del Bosco al Cerri e sarà rivolto a chi procede dalla collina verso la via Francesca Bis. L'altro invece è ancora allo studio da parte dei tecnici per valutare dove sia più utile.

Poi ci sono nel pacchetto i primi interventi di modifica alla segnaletica orizzontale e verticale e quindi della viabilità. Verranno installati nuovi divieti di transito ai camion (veicoli di massa a pieno carico superiore a 3 tonnellate e mezzo), la sosta verrà riorganizzata su un lato delle strade e verranno installati nuovi obblighi di precedenza.

Le prime modifiche che verranno attuate nei prossimi giorni riguarderanno via Giacomo Leopardi, via Leonardo da Vinci, via Alessandro Manzoni e altre strade o porzioni di esse. Obiettivo è migliorare la scorrevolezza del traffico e soprattutto la sicurezza stradale, intervento che l'amministrazione Giannoni aveva promesso in campagna elettorale.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa