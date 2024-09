Sesa acquisisce le spagnole Boot Systems e LBS Serveis

Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con circa Eu 3,2 miliardi di ricavi consolidati e 5.700 dipendenti, ha acquisito attraverso Var Group S.p.A. (controllata totalitaria di Sesa) l’intero capitale sociale di Boot Systems SL (“Boot Systems”) e di LBS Serveis SL (“LBS”), rafforzando così le proprie competenze nel settore della consulenza professionale e del cloud computing sul mercato spagnolo.

Boot Systems, con sede a Barcellona ed attiva sul mercato spagnolo e LBS, operante sul mercato di Andorra, sono società specializzate nell’offerta di consulenza professionale e soluzioni in ambito Cloud Computing e Data Center, con focus sulle tecnologie Oracle e Dell e circa 20 risorse qualificate. Le due società, congiuntamente, hanno sviluppato ricavi per circa Eu 5,5 mn e un Ebitda per circa Eu 400 migliaia nell’esercizio 2023, con obiettivi di crescita sostenibile futura.

La partnership societaria è stata effettuata tramite Var Group España, società controllata da Var Group S.p.A., e si aggiunge alla recente acquisizione di Wise Security Global, operatore leader sul mercato della penisola iberica nel segmento Cyber Security e Digital Identity. Il Gruppo Sesa, grazie a questa operazione, continua ad espandere le proprie competenze ed attività all’estero, raggiungendo una dimensione di circa Eu 30 mn di ricavi e 200 risorse umane specializzate sul mercato spagnolo.

L’acquisizione è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, con il coinvolgimento operativo e a lungo termine dei Managing Partners e fondatori di Boot Systems e LBS, César Lacorte Martinez e Alberto Barros Villa, condividendo obiettivi a medio termine di crescita sostenibile delle competenze e specializzazioni a livello internazionale. La partnership si inserisce nella strategia del Gruppo Sesa di investimento nello sviluppo di competenze digitali verticali in settori strategici per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni, anche a livello internazionale.

“Grazie all’acquisizione di Boot Systems e LBS Serveis rafforziamo ulteriormente la nostra presenza internazionale, supportando la trasformazione digitale delle imprese sul mercato della penisola iberica. Consolidiamo così il nostro polo di competenze con l’obiettivo di abilitare la digitalizzazione di imprese e organizzazioni ed al contempo assicurare la protezione dei dati aziendali. Diamo il nostro benvenuto al team di Boot Systems e LBS Serveis che ci arricchisce di competenze qualificate sul segmento Cloud e Data Center, con riferimento a tecnologie innovative”, hanno affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group e Gorka Jimenez, Managing Partner di Var Group España.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Sesa e dell’organizzazione di Var Group; la business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della clientela, rafforzando le nostre competenze ed ampliando la nostra offerta sul mercato”, hanno dichiarato César Lacorte Martinez e Alberto Barros Villa, Managing Partners di Boot Systems e LBS Serveis.

“Proseguiamo il nostro percorso di crescita anche internazionale, con l’obiettivo di sviluppare il coverage dei principali distretti economici dell’Europa centro occidentale. Siamo lieti di accogliere le risorse umane di Boot Systems e LBS Serveis nel Gruppo, al fine di valorizzarne le competenze ed arricchire ulteriormente la nostra offerta nell’area della penisola iberica. Continueremo ad alimentare il nostro sviluppo industriale attraverso M&A bolt-on, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Fonte: Sesa - Ufficio stampa