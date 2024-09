Shalom a Arezzo, incontro con l''amico' vescovo Migliavacca

Giornata di amicizia oggi ad Arezzo insieme al vescovo Andrea con i bambini dei campi Shalom di San Miniato, Fucecchio e i ragazzi che si preparano alla cresima a Santa Croce.

È stata l’occasione per incontrare il nostro più amato dei soci onorari, Andrea Migliavacca, nella bella Città di Arezzo e per confermare che nulla è cambiato e che lo sentiamo ancora di più come uno di noi, per la sua gentilezza, disponibilità, partecipazione alle nostre attività. Nel cinquantesimo di Shalom il vescovo Andrea è il socio d’oro Shalom.

Con amicizia e riconoscenza inoltre abbiamo nominiamo Socio Onorario il Signor Ezio Castellani imprenditore conciario che ha contribuito allo sviluppo industriale del comprensorio mostrando sempre riguardo verso i suoi dipendenti e generosità a sostegno dei bisogni del nostro territori. Seguendo lo spirito di don Lorenzo Milani ha sostenuto nel tempo le attività educative di tanti bambini poveri seguiti dal Movimento Shalom.

Grazie agli educatori, a don Donato Agostinelli a don Andrea Cristiani a Maresca Morelli (presidente onorario) a Gabriella Messerini e a tutti i partecipanti che hanno reso più bella questa giornata.



Movimento Shalom