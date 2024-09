Torna l'arte urbana sulle serrande di via Palazzuolo a Firenze

Dal 13 al 30 settembre torna, con la sua seconda edizione, Palazzuolo Strada Aperta: festival di interventi di arte urbana sulle serrande di via Palazzuolo, nel centro storico di Firenze. In programma attività culturali, nuovi spazi espositivi, tour del quartiere San Paolino e due mostre collettive con opere di Ache77, BR1, Giovanni Dallo Spazio, Guerrilla Spam, Hogre, Kein, Lisa Gelli, Muz, Nemo’s, Nulo, Paolo Zero T., Rame13, Sowet, Taleggio e Timea. L’evento è organizzato dall’Associazione A Testa Alta E.T.S. con la curatela artistica di Street Levels Gallery.

Una nuova edizione ricca di tante novità, prima tra tutte la durata: il festival si estenderà su oltre due settimane - dal 13 al 30 settembre- e vedrà la partecipazione di quindici street artists di fama nazionale e internazionale, erano undici nel 2023, che realizzeranno interventi diffusi sulle serrande di quindici numeri civici presenti sia in via Palazzuolo sia nella vicina via Benedetta. Durante tutto il mese di settembre sarà possibile trovare gli street artists all'opera direttamente sui bandoni dei civici assegnati: i diversi interventi artistici svilupperanno un tema comune, la prossemica, riflettendo in stretto dialogo con gli esercenti e i cittadini del quartiere.

In programma anche un group show alla Street Levels Gallery, una collettiva in cui gli artisti partecipanti al festival urbano si racconteranno attraverso stili e tecniche artistiche diverse, proponendo allo spettatore un percorso visivo multiforme con opere che spaziano dal figurativo al concettuale. Il vernissage è il programma per venerdì 13 settembre alle ore 17 in via Palazzuolo 74AR. Il festival offrirà anche l’occasione per aprire le porte di un nuovo spazio espositivo targato Street Levels Gallery, a pochi passi dalla storica sede di via Palazzuolo: la nuova galleria sarà una ulteriore area dedicata all’arte urbana e al dialogo tra le diverse forme espressive che animano gli spazi pubblici. L'inaugurazione si terrà venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 17, in via Melegnano 4R.

Palazzuolo Strada Aperta si propone ancora una volta come progetto corale, che instaura un dialogo continuo tra lo spazio pubblico, i residenti del quartiere e l’arte urbana. L’obiettivo è contribuire attivamente alla rigenerazione e riqualificazione dell’area, come sottolinea Sofia Bonacchi della Street Levels Gallery: “Fin dalla sua nascita, la nostra galleria si è posta come intermediaria tra l’arte e lo spazio pubblico, favorendo lo scambio continuo di riflessioni e contaminazioni tra culture ed espressioni diverse. Il festival rappresenta il nostro impegno costante

per creare, attraverso l’arte, la cultura e la partecipazione dei cittadini, veri e propri presidi socio-culturali in via Palazzuolo e nelle aree in cui operiamo. Grazie alle undici serrande della scorsa edizione, e alle quindici di quest’anno, il quartiere offrirà una galleria a cielo aperto, con opere uniche realizzate da artisti di fama internazionale, fruibili liberamente in ogni momento. Anche i tour nel quartiere San Paolino sono un’opportunità per attrarre chi solitamente non frequenta questa zona, siano fiorentini e non, vista la vicinanza con la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Immaginiamo via Palazzuolo come una strada dedicata alla street art, dove l’arte urbana e i suoi protagonisti diventino un motore di attrazione per altri artisti e non solo”.

Il Festival Palazzuolo Strada Aperta è un progetto promosso da A Testa Alta E.T.S., vincitore del bando Estate Fiorentina 2024 del Comune di Firenze e del Bando Ordinario per le Arti Visive di Fondazione CR Firenze, sostenuto da BigMat e Univer come sponsor tecnici e da FUL Magazine come media partner.

“Questo festival è alla seconda edizione, e con 15 artisti avremo 15 bandoni che verranno recuperati e che saranno oggetto e soggetto di un recupero urbano” ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. È importante sottolineare il lavoro della galleria, della Street Levels Gallery e dell'associazione perché grazie a loro riusciamo a mettere insieme l'aspetto urbano e l'arte per correre su binari paralleli molto solidi. La street art è un fenomeno che si sta consolidando".

"Come assessora al decoro non posso altro che lodare e sostenere progetti come questo che vanno replicati in altre parti della città dove possibile" ha detto l'assessora al decoro Caterina Biti. "È ovvio che dove ci sono problemi di degrado noi vogliamo rispondere con il riempire gli spazi e questo è un modo. Cerchiamo quindi anche di costruire rapporti saldi con le attività, gli artigiani, le gallerie, gli imprenditori e associazioni di cittadini e cittadine che nelle varie zone della città vogliono impegnarsi per prendersi cura di Firenze".

"Il progetto della Street Levels Gallery di riqualificazione attraverso l'arte è un seme importante di rinascita della strada su cui ci auguriamo di continuare perché una strada più vivibile e più sicura si fa in tanti modi, anche rendendola frequentata, più attrattiva, più bella e più decorosa attraverso il linguaggio della contemporaneità” ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio. “È un'operazione che può fare scuola anche in altre zone di Firenze, molto originale e creativa che può essere l'inizio di nuovi percorsi culturali sulla contemporaneità in città. Anche così si costruisce sicurezza, riqualificando gli spazi urbani e rendendoli più vivibili".

Palazzuolo Strada Aperta 2024

-Dal 13 al 30 settembre realizzazione delle opere sulle serrande in via Palazzuolo e via Benedetta. Gli artisti coinvolti saranno: Ache77, BR1, Giovanni Dallo Spazio, Guerrilla Spam, Hogre, Kein, Lisa Gelli, Muz, Nemo’s, Nulo, Paolo Zero T., Rame13, Sowet, Taleggio e Timea.

-Dal 13 al 30 settembre la Street Levels Gallery ospita un group show con le opere degli artisti impegnati nella realizzazione delle serrande.

Vernissage giovedì 13 settembre ore 17.

Via Palazzuolo 74AR, Firenze.

Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Ingresso gratuito.

-Venerdì 20 settembre apertura nuovo spazio espositivo targato Street Levels Gallery in via Melegnano 4AR, a pochi passi dalla sede di via Palazzuolo 74AR.

- Tour del quartiere San Paolino: domenica 22 e 29 settembre, e domenica 6 ottobre.

Per info e prenotazioni: info@streetlevelsgallery.com; associazioneatestaaltaets@gmail.com.

BIOGRAFIE

Street Levels Gallery

Street Levels Gallery è una galleria internazionale di arte urbana, primo spazio nel suo genere a Firenze. Nata dall’incontro tra artisti e produttori culturali, la galleria si propone come un ambiente articolato capace di indagare sui vari livelli di interazione dell’arte - tra strada, pubblico e spazio espositivo - interagendo con il tessuto urbano in uno scambio reciproco e dinamico, in costante mutamento. Con questo obiettivo, lo staff di Street Levels Gallery ha generato una realtà interamente dedicata alla sperimentazione artistica, all’esposizione di opere, alla produzione di connessioni, trame umane e progettualità condivise. Street Levels Gallery media e concilia le differenti visioni artistiche con le esigenze dei privati, le amministrazioni pubbliche e la comunità servita per diffondere e promuovere il movimento dell’arte urbana in Italia e nel mondo.

A Testa Alta E.T.S.

Sin dal 2016 l’Associazione Culturale A Testa Alta E.T.S. si impegna in modo costante e pervasivo nell’organizzazione e nella promozione di eventi e attività̀ artistiche e culturali inerenti all’arte urbana, impiegandola come strumento di riappropriazione collettiva dello spazio pubblico. L’obiettivo dell’associazione è quello di creare uno spazio articolato capace di indagare e fare informazione sui vari livelli di interazione dell’arte tra strada, pubblico e spazio espositivo, con il chiaro intento di riportare la città ad essere quello spazio di immersione e di crescita nel quale ricercare la propria identità individuale e collettiva, e fornire chiavi di lettura più immediate per interpretare il presente e costruire il futuro. L’associazione lavora attivamente alla produzione di interventi d’arte pubblica come promotori e produttori culturali impegnati nella realizzazione di murales, opere d’arte pubblica e azioni creative nelle città.

Fonte: Ufficio Stampa