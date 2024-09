A Fucecchio scuola e associazioni si incontrano grazie a 'La Scuola in Comune'

Come ogni anno è stato un bel momento di incontro e partecipazione quello promosso dal Comune di Fucecchio in occasione dell’iniziativa “La Scuola in Comune”, che questa mattina all’Istituto Comprensivo Fucecchio ha riunito amministrazione comunale, dirigenti ed insegnanti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie per conoscere l’offerta educativa e formativa proposta da servizi, associazioni ed altri enti del terzo settore del territorio. Tante le associazioni presenti che hanno presentato i loro progetti legati al mondo della scuola e più in generale della formazione, molti dei quali trasversali e anche innovativi. Un’offerta ricca e variegata che mette al centro i bambini e i ragazzi per motivarli e renderli protagonisti e partecipi del loro tempo.

"Un momento non solo di festa – ha detto la sindaca Emma Donnini – ma anche di crescita per la comunità scolastica e più in generale per tutta la comunità di Fucecchio. Questo grazie alla partecipazione di tanti insegnanti e all'adesione di numerosissime associazioni che hanno portato anche quest'anno offerte educative e formative quanto mai interessanti. Negli anni a Fucecchio è nata una rete tra il mondo del volontariato e quello della scuola che va a tutto vantaggio degli studenti. Di questo voglio ringraziare tutte le associazioni e le scuole, in particolare le dirigenti Angela Surace dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e Genny Pellitteri dell'Istituto superiore Checchi che per prime hanno sempre dimostrato di credere fortemente in questo progetto promosso dall'amministrazione comunale".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa