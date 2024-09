A Fucecchio ultimi due weekend per visitare la mostra fotografica 'Il mio territorio'

Resterà visitabile fino al 22 settembre la mostra fotografica “Il mio territorio”, promossa dal Fotoclub Fucecchio ed allestita presso il Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto 27. Una mostra con cui il Fotoclub Fucecchio ha dato vita a sei progetti, in ciascuno dei quali ogni autore ha affrontato il tema scelto per l’esposizione insieme ad un amico e socio del Giglio Rosso di Castelfiorentino. Un tema tutt’altro che scontato e che raccoglie il senso di appartenenza al pianeta e alla società in cui viviamo, ma anche il sentimento di affetto che nutriamo per persone e cose legate al nostro territorio, andando dunque ben oltre il significato puramente fisico.

La mostra sarà visitabile nei giorni di 14 e 21 e 15 e 22 settembre, dalle ore 16 alle 19.

