Un concorso a Firenze per la miglior schiacciata con l'uva

Il Consorzio Vino Chianti sarà tra gli sponsor dello storico concorso “La miglior schiacciata con l’uva”, che si terrà mercoledì 18 settembre alle 11 al ristorante biologico Opera 83 Natural Kitchen in via Torre degli Agli 83. Il consorzio contribuirà con alcune bottiglie di vino Chianti d.o.c.g. che saranno utilizzate come premio per il vincitore del concorso e in accompagnamento alla degustazione delle schiacciate.

Al concorso, giunto alla settima edizione e organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella, sono previsti 20 partecipanti tra pasticcerie e forni dell’area metropolitana fiorentina.

Le schiacciate saranno assaggiate da una giuria di dieci persone, suddivisa tra giuria tecnica (fornai e pasticceri) e popolare (insegnanti, giornalisti, imprenditori). I membri della Giuria dovranno assaggiare in modo “coperto” una porzione di ogni schiacciata non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto da 1 a 10.

Infine saranno rese note le prime 3 posizioni della classifica, che riceveranno i premi forniti dai vari sponsor.

“Vino e pasticceria, due colonne portanti della toscanità nel mondo - dice Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti - si uniscono per un concorso che stimola la creatività dei pasticceri e il gusto di chi ama l’uva e i suoi prodotti. La schiacciata con l'uva è un dolce fatto con ingredienti semplici, e da sempre ha accompagnato gli Agricoltori Toscani nel periodo di vendemmia. Siamo felici di essere tra i partner di questo storico concorso e di rendere omaggio all’uva”.

Fonte: Consorzio Vino Chianti - Ufficio stampa