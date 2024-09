"Da Maciste" la mostra fotografica di Antonio Cianfano

"Libertà, espressività, comunicazione, per una libertà delle arti visive e di stampa". Così si presenta l'esposizione fotografica di Antonio Cianfano, in programma nei locali di "Maciste Wine Bar", in via de' Neri 32 a Empoli.

Dal 1986 fotografo di strada, ha avuto come insegnante Roberto Salbitani, si legge nella presentazione di Cianfano. Varie le esposizioni durante la carriera, da locali in Toscana al festival di Fotografia Europea di Reggio Emilia. Attualmente collabora con la rivista online Private. La mostra a Empoli sarà visitabile dalle 18 alle 21,30, dal 13 settembre al 24 ottobre.