Empoli liberata, Consiglio comunale aperto per l'anniversario degli 80 anni

Empoli libera da 80 anni non poteva mancare l'appuntamento istituzionale dedicato alla città. Per questo mercoledì 18 settembre alle 21, all'ex Convento degli Agostiniani di via dei Neri, si terrà un Consiglio comunale in sessione straordinaria aperto alla cittadinanza, il primo di questa consiliatura. Dopo la cerimonia in piazza del 2 settembre scorso, data in cui tutta Empoli venne dichiarata liberata dal nazifascismo, il 18 settembre sarà l'occasione per la giunta e i consiglieri di celebrare questo importantissimo anniversario. All'evento sarà presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, giunto anche alla celebrazione di piazza della Vittoria. Previsti interventi di Vania Bagni, presidente Anpi provinciale Firenze, e Roberto Bagnoli, presidente Aned Empolese Valdelsa.