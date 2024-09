Inaugurato a Montecastello il nuovo fontanello

Buone notizie per l’ambiente e per i cittadini di Pontedera. Nella serata di martedì 10 settembre è stato infatti inaugurato un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità a Montecastello, in via Sotto la Torre. Si tratta del terzo impianto attivo nel territorio comunale, realizzato da Acque anche grazie alla compartecipazione del Comune. Alla “prima” del fontanello, oltre a molti cittadini della frazione, sono intervenuti il sindaco Matteo Franconi, l’assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli e il presidente di Acque, Simone Millozzi.

Come tutti i fontanelli progettati e realizzati dal gestore idrico del Basso Valdarno, anche quello di Montecastello eroga gratuitamente acqua della rete idrica, “immediatamente buona da bere” grazie a un sistema che elimina il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete per renderla sicura lungo tutto il percorso dalle centrali sino a casa - assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. Gli obiettivi che intendono perseguire Acque e amministrazione comunale sono quelli di offrire opportunità di risparmio economico alle famiglie, concorrere alla riduzione dei rifiuti, sensibilizzare i cittadini sull’importanza della risorsa e avvicinare la popolazione al consumo dell’acqua di rubinetto. Lo sanno bene i cittadini di Pontedera che già usufruiscono degli impianti di Oltrera e La Rotta: questi, nel 2023, hanno erogato complessivamente 729 mila litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di quasi 20 tonnellate di plastica, per un risparmio stimato di oltre 150mila euro.

"Questa iniziativa - ha spiegato il sindaco Franconi - dimostra ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione comunale verso i bisogni delle nostre famiglie, in particolare nelle frazioni e nei quartieri. Grazie anche a partner come Acque, perseguiamo l’obiettivo di rendere il nostro territorio sempre più vivibile e a misura di cittadino, offrendo possibilità di risparmio per le famiglie, riducendo emissioni e sprechi”.

“Quello di Montecastello - ha sottolineato Millozzi - è il 74° fontanello attivo nel territorio in cui opera Acque. Si tratta di un progetto strategico, in continua crescita, che serve a dare valore alla risorsa di cui ci occupiamo quotidianamente. L’acqua erogata, che ha il pregio di essere immediatamente piacevole da un punto di vista organolettico, è infatti la stessa che arriva nelle case: super-controllata, a chilometro zero e buona da bere. Grazie a iniziative come queste e all’impegno condiviso con cittadini e amministrazioni comunali, è possibile dare un futuro sostenibile ai nostri territori”.

“Come amministrazione siamo davvero orgogliosi dell’inaugurazione di questo fontanello - ha aggiunto l’assessore Belli - È sia un momento di festa per tutta la comunità montecastellese, sia la ripresa di un percorso per dotare frazioni e ogni quartiere di un impianto come questo. Perché siamo convinti che sia molto importante offrire opportunità di accesso gratuito ad acqua buona da bere, riducendo al contempo il consumo di plastica usa-e-getta”.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa