Marti, incidente d'auto: 58enne in ospedale

Una donna di cinquantotto anni è rimasta ferita in un incidente stradale a Marti, nel comune di Montopoli in Val d'Arno. Alle 10.30 circa di oggi, giovedì 12 settembre, la donna era alla guida della sua auto in via Porta Pisana quando è avvenuto il sinistro.

Stando a una primaricostruzione, la 58enne avrebbe perso il controllo della vettura e si sarebbe ribaltata. Sul posto la polizia municipale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto e il luogo dell'incidente.

Presente l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto oltre all'automedica. La donna è stata caricata in codice giallo e portata in ospedale a Empoli.