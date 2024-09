Incidente stradale nel Senese, muore un 77enne

Un 77enne è stato vittima di un incidente mortale questo pomeriggio nel Senese. L'uomo stava guidando lungo la strada di Monte Oliveto quando l'auto è uscita fuori dalla strada ribaltandosi.

Il 77enne è stato estratto dal veicolo dai vigili del fuoco ma niente hanno potuto i sanitari se non constatare il decesso. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 della Misericordia di Montalcino oltre alle forze dell'ordine.

Sono in corso accertamenti per capire la motivazione e le cause dell'uscita di strada.