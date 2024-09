Più di 150 km a piedi per sposarsi, partendo dal Cuoio: l'idea dell'influencer fiorentina

Irene Colzi, nota come Irene's Closet sui social network, è una content creator fiorentina molto nota. Si occupa di moda e viaggi e stavolta ha deciso di farne uno particolare, partendo da San Miniato.

Colzi e il compagno hanno scelto, assieme a alcuni amici, di fare un cammino di circa centosessanta chilometri prima di sposarsi. Armati di zaini e di scritte come 'Just married' o 'Andiamo a sposarci' sono partiti dalla città della Rocca e in queste ore sono sulla Francigena vicino a Bolsena, nel Lazio.

"Siamo partiti da San Miniato seguendo la via Francigena, uno dei cammini più belli che abbiamo fatto, complice la nostra Toscana stupenda e lo faremo per i prossimi giorni, con persone che si uniranno e si uniranno fino alla prossima tappa" ha scritto l'influencer fiorentina sul suo profilo Instagram dove ha quasi 440mila follower (più di 380mila invece su Facebook).

Ancora Colzi: "Camminare per il nostro matrimonio, insieme ad i nostri più cari amici, amici di sempre, amici conosciuti in questi anni di cammino in tutto il mondo che ci stanno accompagnando in questa avventura verso la celebrazione della nostra unione è una delle cose più belle che abbiamo fatto nella nostra vita. È incredibile".