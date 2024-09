La maestra Carla va in pensione, il caloroso saluto dell'amministrazione comunale

Nelle sue classi, quelle dove ha prestato servizio per 46 anni, sono passate in pratica due generazioni e forse anche di più di santacrocesi. Adesso però con un po' di dispiacere, anche per la maestra Carla Corsagni è arrivato il momento di andare in pensione dopo un lunga e gratificante carriera. Lei è stata una storica educatrice dell'asilo nido del comune di Santa Croce sull'Arno, Petuzzino. Ha praticamente dedicato tutta la sua vita lavorativa ai bambini. Questa mattina hanno voluto salutarla anche il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni e l'assessore ai servizi scolastici Valentina Fanella.

“Un lungo e prezioso percorso lavorativo - ha detto Fanella - che ha aggiunto valore ai nostri servizi, per la passione e la competenza che Carla ha sempre messo a disposizione della nostra comunità”. Carla, insieme alle altre educatrici storiche, ha fatto la storia dei servizi educativi e vissuto le grandi trasformazioni organizzative e pedagogiche della prima infanzia, fornendo sempre il suo sostegno e mettendo a disposizione le sue importanti competenze”.

“La ringraziamo – ha detto il sindaco Roberto Giannoni - per aver messo a disposizione la sua vita per i nostri bambini. E cogliamo l’occasione per ringraziare tutto il personale dei servizi educativi che continua a sostenere la grande eredità che ci lascia”.

L’attività degli asili nido Petuzzino e Arrì Arrò si iscrive nel sistema locale dei servizi educativi per la prima infanzia, promuovendo come finalità quella di creare un sistema di opportunità che favoriscono, con le famiglie, l’armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Il nido d’infanzia Petuzzino, il più vecchio del comune, accoglie 54 bambini di età compresa tra uno e 3 anni ed è aperto dalle 7,30 alle 18,30, con diversi moduli di entrata e uscita. I bambini sono suddivisi in 3 sezioni di 18 alunni con classi verticali in termini di età.

L'asilo nido Arrì Arrò è invece L’ultimo è aperto dalle 7,30 alle 14,30 e accoglie 16 bambini di età compresa tra uno e 3 anni.

L’asilo nido è un servizio che si configura come un luogo di promozione della cultura e dei diritti dell’infanzia, dello sviluppo globale e armonico del bambino, nel rispetto dei tempi di crescita individuali. Gli asili di Santa Croce sull'Arno si caratterizzano per una particolare attenzione rivolta all’organizzazione dell’ambiente come elemento educativo, a una programmazione puntuale delle attività educative proposte e alla documentazione del lavoro svolto. La famiglia in questo contesto rappresenta un elemento centrale nell’ambito educativo.

