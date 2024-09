Manutenzioni straordinarie nelle scuole durante l’estate, terminati i lavori in vista della riapertura

Con un lavoro costante che si è protratto per tutta la stagione estiva, ad aule chiuse, condotto in stretta sinergia con la dirigenza scolastica e i referenti dei diversi plessi il Comune di Greve in Chianti, ha approfittato, come ogni anno, dell’interruzione dell’attività scolastica, per programmare e realizzare una serie di piccoli e grandi interventi che hanno apportato significativi miglioramenti alle scuole del capoluogo e delle frazioni, sul piano della funzionalità e dell’accessibilità degli spazi al servizio degli studenti e delle studentesse.

Nella scuola dell’infanzia di Panzano in Chianti sono state effettuate delle riprese all’intonaco ammalorato, è stato collocato il fermaporta ed è stata fornita la ghiaia per il giardino dell’area esterna. Nella primaria di Panzano sono state sostituite le lavagne interattive in tutte le aule; sono stati installati i tendaggi nelle aule che ne erano prive e nella biblioteca ed è stato messo in sicurezza il corrimano delle scale adiacenti all’ingresso.

Il nido di Greve è stato provvisto di tendaggi e zanzariere, anche all’infanzia del capoluogo sono stati effettuati piccoli lavori di manutenzione. Quanto all'edificio comunale Munari, che quest'anno accoglierà alcune classi della scuola primaria di Greve, sono state installate delle lavagne interattive e adeguati i servizi igienici.

Nella scuola secondaria di primo grado (medie), oltre ad alcuni interventi sulla pavimentazione davanti all’ingresso della scuola e alla fornitura di tendaggi nelle aule che ne erano sprovviste, il Comune ha provveduto ad installare i pannelli fonoassorbenti nell’aula ex tecnica e ad effettuare l’allaccio dell’acqua nella corte interna.

Una porzione di pavimentazione è stata risistemata anche nel nido di Greti, mentre alla scuola dell’infanzia di Strada sono stati effettuati alcuni interventi ai tendaggi, al cancello di ingresso e agli infissi. Quanto alla primaria della stessa frazione, sono state effettuate delle riprese all’intonaco ammalorato nel corridoio e nell’aula di informatica e realizzati vari interventi di ripristino nell’area esterna e all’interno, come la sostituzione dei vetri e il miglioramento della struttura in alcune aree della copertura.

Anche l’infanzia di San Polo è stata interessata da vari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria come la fornitura e la posa di tendaggi esterni e di un nuovo gazebo da esterno; la risistemazione dell’area esterna. Tra le opere più rilevanti, concluse a favore della scuola primaria di San Polo, la realizzazione di un apposito spazio per i docenti, dotato di appendiabiti e mensola in ogni classe; il rifacimento del manto di copertura in corrispondenza della mensa; la manutenzione del cancello di ingresso.

“Nel corso dell’estate – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Giulio Saturnini – abbiamo effettuato lavori di manutenzione straordinaria in alcuni plessi scolastici, sono stati realizzati interventi di varia entità, per l’impegno e la collaborazione rivolgo un ringraziamento a tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico, agli operai del cantiere comunale che hanno lavorato ininterrottamente per coordinare e portare a conclusione le opere programmate, alla dirigenza e al personale scolastico”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO