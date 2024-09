Nuove RSA Sovigliana, il consiglio comunale approva i documenti per la costruzione

Nella seduta del consiglio comunale di martedì 10 settembre 2024 sono stati approvati a maggioranza alcuni documenti propedeutici alla realizzazione di una struttura socio-sanitaria dedicata all'accoglienza e alla cura di pazienti non autosufficienti.

La struttura che verrà costruita a Sovigliana e che sorgerà con accesso da Via Alfieri, sarà accreditata dalla Regione Toscana e includerà la realizzazione di opere di urbanizzazione per oltre 1,8 milioni di euro, tra ciclabile, strade, parcheggio, nuove fognature per Via Grocco e Via Alfieri, una rotatoria, 170 nuovi alberi e un parco pubblico inclusivo progettato con l'aiuto dell'associazione Vorrei Prendere il Treno.

Inoltre, la struttura assumerà circa 120 persone dando priorità ai residenti dei nostri territori.

"Allo stato attuale abbiamo una carenza importante di posti letto rispetto alle esigenze della nostra popolazione che sta sempre più invecchiando - ha affermato Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. La media europea dei posti letto è di 49 ogni 1000 abitanti over 65. In Italia siamo agli ultimi posti insieme a Turchia e Polonia con una media di 19 posti letto. Nell'area empolese la media è ancora più bassa: 14,9 posti letto ogni 1000 residenti. A Vinci non ci sono strutture di questo tipo.

Nell'ultimo anno, inoltre, nella nostra area le domande per accedere alle RSA sono aumentate quasi del 50% e anche alcune famiglie del nostro Comune, visto la carenza dei posti letto, sono state costrette a portare i propri familiari in strutture a quasi 100 km di distanza".

L'intervento sulla collina di Via Alfieri per la costruzione della RSA è stato oggetto di forte contrarietà da parte dell'opposizione in consiglio comunale e di alcuni comitati (qui l'approfondimento, ndr): "In questi mesi li abbiamo ascoltati - continua Vanni - organizzando anche alcune assemblee pubbliche e successivamente ci siamo confrontati all'interno del nostro gruppo consiliare. Riteniamo che servizi socio-sanitari di questo tipo siano fondamentali per la nostra comunità e per questo martedì abbiamo votato i documenti che permetteranno la realizzazione del progetto".