Sorpreso a vendere cocaina, tenta di fuggire. In casa oltre 700 grammi di hashish

I carabinieri di San Giovanni Valdarno hanno arrestato in flagranza un 20enne di Montevarchi per spaccio di hashish e cocaina. Durante un controllo, i militari hanno sorpreso il giovane mentre vendeva due dosi di cocaina, e l'acquirente sarà segnalato alla Prefettura come consumatore.

Il ragazzo ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Nelle perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati 7 panetti di hashish (circa 740 g), 100 euro in contanti e un bilancino di precisione. I panetti riportavano il logo della McLaren P1 Volcano Orange, usato per indicare la qualità della droga.

Il giovane è stato arrestato e condotto al carcere di Arezzo, in attesa delle indagini, coordinato dall'Autorità Giudiziaria di Arezzo.