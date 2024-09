Un open day con le associazioni sportive di Montelupo

Un open day per permettere alle persone di avvicinarsi alle discipline sportive: è questa l'iniziativa delle associazioni sportive ASP Montelupo, USC Montelupo ASD, ASD Unione Rugby Montelupo Empoli, patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino.

L'appuntamento è sabato 14 settembre in Piazza dell'Unione Europea.

La giornata si svilupperà così: alle ore 16.30 prove di tutti gli sport (calcio, pallavolo, rugby, ginnastica artistica e ritmica), con la piazza allestita appositamente. Saranno tre ore di prove e divertimento per bambine e bambini che potranno provare e scoprire più discipline sportive. L'obiettivo è, appunto, quello di far scoprire loro qual è lo sport che li appassiona. Alle 21.00, invece, si terrà la presentazione delle squadre delle società organizzatrici dell'evento, con sfilata di tutte i gruppi per la stagione sportiva 2024/2025.