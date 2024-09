A Sovigliana la municipale intercetta un'auto piena di scarti edili

Gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, di stanza nella sede vinciana di Sovigliana sul lungarno Battisti, hanno intercettato un'auto piena di rifiuti edili destinati allo smaltimento irregolare.

Il ritrovamento della vettura è avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso martedì 10 settembre 2024 all'altezza del civico 12 dello stesso lungarno.

Gli agenti in pattuglia hanno notato il bagagliaio della macchina riconoscendo all'interno calcinacci e materiale edile di scarto.

Dalla targa, i vigili sono risaliti al proprietario dell'auto, residente nel Comune di Empoli, constatandone la mancanza di una polizza assicurativa.

Quindi hanno contattato il proprietario, scoprendo successivamente che l'uomo era ignaro del contenuto e che aveva prestato l'auto a un conoscente, peraltro noto alle forze dell'ordine locali per altri reati commessi in precedenza.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo amministrativo e l'uomo che l'aveva preso in prestito denunciato alle autorità giudiziarie per gestione illecita di rifiuti.

Al proprietario è stata comminata una sanzione commisurata al sequestro amministrativo della vettura in riferimento alla mancata assicurazione.

"Ringrazio gli agenti della Polizia Municipale per l'operazione portata avanti che ha permesso di individuare i responsabili dell'illecito - afferma Daniele Vanni Sindaco di Vinci -. La lotta contro l'abbandono dei rifiuti è una delle nostre priorità. Ogni volta che avviene un abbandono si crea un danno all'ambiente e alla collettività che dovrà sostenere le spese per lo smaltimento. Per questo è importante l'attività di controllo del territorio che stanno portando avanti i nostri agenti".

"Il Corpo della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa sta effettuando tantissima attività di istituto e l’attenzione verso questo tipo di fenomeni è sempre massima. L’attività del nostro Corpo per il rispetto dell’ambiente è concreta e tangibile - prosegue Massimo Luschi, comandante della polizia municipale - con operazioni su tutto il territorio. Nell’occasione ringrazio gli agenti del Comando Territoriale di Vinci per l’importante attività compiuta. Ringrazio il sindaco Vanni per le parole espresse e la vicinanza al nostro Comando".