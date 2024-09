Accertamenti su un caso di legionella, chiuse in via precauzionale docce e bagni dello stadio 'Ado Nelli'

Questo pomeriggio, 13 settembre, il Dipartimento di Igiene e Sanità pubblica dell’azienda sanitaria di Prato della Usl Toscana Centro ha notificato ai gestori dell'impianto sportivo comunale “Ado Nelli” di Oste il provvedimento di chiusura in via precauzionale di docce e servizi igienici . Il servizio della Usl si è attivato con l’indagine epidemiologica a seguito di un caso di legionella riscontrato su un custode, che da molte settimane risulta assente dall'impianto. Si tratta quindi di una misura cautelare e precauzionale, adottata dalla Usl, come previsto dalle Linee Guida Nazionali per il controllo della Legionella. «È bene chiarire che NON è stato riscontrato nessun caso di legionella al “Nelli”.- spiega il sindaco Simone Calamai. Si tratta di una misura precauzionale adottata dalla Usl a tutela della salute pubblica. Nei prossimi giorni, come previsto dai protocolli sanitari, saranno fatte analisi sull'acqua e gli impianti idrici. Esprimo la mia solidarietà alla persona malata ma voglio anche rassicurare tutti i genitori dei ragazzi che frequentano l'impianto: non ci sono rischi che riguardano l'impianto sportivo, che è gestito dalla società sportiva con la massima attenzione . A tutela dei nostri ragazzi e del personale che frequenta la struttura sportiva è bene prendere tutti i provvedimenti necessari ed avere i risultati delle analisi, affinché si possa escludere ogni rischio»

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa