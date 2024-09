Investe e uccide un uomo dopo la rapina a Vareggio, una scritta contro la scarcerazione della 65enne

A Viareggio, oggi è apparsa una scritta su un edificio per contestare la scarcerazione di Cinzia Dal Pino, una donna che l'8 settembre ha investito e ucciso Nourdine Naziki, l'uomo 52enne che l'aveva rapinata (che non si chiama Said Malkoun, come inizialmente era emerso). La donna, 65 anni, è agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il messaggio recita: "Chi ha soldi ha potere, legge non uguale per tutti." Domani, il Forum della Pace Versilia organizzerà un corteo silenzioso per commemorare la vittima, partendo dal Comune fino al luogo dell'incidente, dove verrà deposto un fiore.