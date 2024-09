Omicidio di Viareggio, cambia l'identità della vittima. Il legale di Dal Pino: "L'auto non c'è passata sopra"

Ci sono novità nel caso dell'uomo investito e ucciso a Viareggio dall'imprenditrice 65enne Cinzia Dal Pino, che poco prima aveva subito il furto della borsa. Una svolta la riporta Il Tirreno: la vittima non si chiamava Said e non era algerina, nonostante si facesse chiamare 'Said l'algerino'. Non aveva nemmeno 47 anni, bensì 52 e da un quarto di secolo era in Italia. Il vero nome era Nourdine Naziki ed era originario di Casablanca in Marocco.

A Chouf Tv, canale marocchino, i familiari della vittima hanno parlato dopo aver visto la notizia e il video della morte del parente: "Lo hanno ucciso come un animale, a sangue freddo. Chiediamo aiuto a tutti i marocchini, anche chi vive in Italia, e alle nostre autorità perché ci stiano vicino".

Un'altra novità sul caso della Darsena è l'intervista a La Zanzara di Enrico Marzaduri, legale di Dal Pino. Riguardo l'autopsia Marzaduri ha detto che l'unica cosa che può anticipare è "che non ci sono segni di soverchiamento della persona del rapinatore da parte dell'autovettura", ovvero la macchina "non ci è passata sopra". Ancora l'avvocato: "C'è stato sicuramente l'impatto reiterato ma non ci sono quei segni di soverchiamento che indichino lesioni o segni di pneumatici e di passaggio della vettura sopra il corpo. Sulle cause della morte diranno i medici legali".

"Non c'è stato accanimento, sono portato ad escluderlo" ha affermato il difensore, per cui Dal Pino "non ci è voluta passare tre, quattro volte come qualcuno ha detto sulla base delle immagini, lo capisco, ma le immagini vanno esaminate con calma".

Sempre Marzaduri ha confermato che la sua assistita ha detto "volevo la borsa, non ucciderlo". Ha aggiunto: "Lei è la prima a dire di non aver fatto bene e il suo difensore la segue su questo. Ora la signora Dal Pino è a casa, probabilmente sta comprendendo tutto quello che è successo, anche se è accaduto al di là delle sue intenzioni, sa di aver ucciso un uomo".