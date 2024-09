La Lega torna in piazza a Fucecchio con lo sportello del cittadino

Dopo l'ultima iniziativa del 24 luglio scorso e dopo la pausa agostana, la Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier torna nuovamente in piazza domani sabato 14 settembre dalle ore 9 alle ore 13,15 con una postazione ubicata presso l'area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di Via di Fucecchiello, postazione predisposta come "Sportello del cittadino".

La Lega Salvini Premier-Sezione Comunale di Fucecchio - spiega Marco Cordone, Vice Segretario Provinciale di Firenze Lega Salvini Premier e Segretario della Sezione comunale di Fucecchio - con questa iniziativa intende rilanciare la propria attività sul territorio, intensificando il rapporto diretto con la cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa