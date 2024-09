Multiutility: chiediamo di partecipare all'assemblea dei soci

I consiglieri di opposizione Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune al Consiglio comunale di Firenze e Leonardo Masi e Sabrina Ciolli, rispettivamente capogruppo e consigliera di Buongiorno Empoli - SiAmo Empoli al Consiglio comunale di Empoli, intervengono sul tema Multiutility.

Incredibile dare ragione al Sindaco di Firenze e della Città Metropolitana che tanto abbiamo avversato: ha ragione a ricordare che la Regione e il PD non possono ignorare i soci delle partecipate, cioè i comuni.

Ha torto invece a dire che la questione la decidono le sindache e i sindaci. Ci sono i Consigli comunali, che poi votano le delibere.

Apprendiamo che oggi le prime cittadine di Firenze e Prato si incontrano per discutere di Alia. Ed Empoli, per citare uno dei tanti altri enti interessati?

Visto che si terrà un'assemblea fra pochi giorni, chiediamo che sia possibile ascoltarla anche per chi siede tra i banchi di maggioranza e opposizione, al fine di garantire la piena possibilità di esercitare la funzione di controllo, ma anche per qualificare il dibattito come questione che riguarda da vicino tutta la cittadinanza, senza ridursi a scontro di potere.

Ricordiamo inoltre che il TUEL prevede un ruolo dei Consigli per le nomine e anche su questo chiediamo ci sia un'interpretazione stringente della norma: rendiamo le nomine politiche e dirigenziali trasparenti e oggetto di confronto nelle nostre assemblee.

Fonte: Ufficio Stampa