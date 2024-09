Nuovo furto in un negozio in zona stazione a Empoli

Nuovo furto ai danni di un'attività in zona stazione a Empoli. Ad essere colpito, nella notte tra mercoledì e giovedì, il salone di parrucchieri Ihd in via Ricasoli, parallela alla stazione ferroviaria. Come riportato da La Nazione, i malviventi sarebbero entrati nel negozio da una finestra sul retro. Il mattino seguente l'amara scoperta, con gli spazi trovati a soqquadro. Come spiegato dalla titolare gli autori del furto, nel cercare soldi che non hanno trovato, hanno frugato ovunque portando via il telefono con tutti i contatti del negozio e due tablet, contenenti le schede tecniche dei clienti. Altri esercizi pubblici della stessa area hanno subito furti di recente mentre, per il salone di parrucchieri dal quale si dicono esasperati, sarebbe la quarta volta. Come affermato ancora dalla titolare, che sottolinea in merito alla situazione che "così non si può andare avanti", dopo l'abbattimento del parcheggio multipiano i malviventi hanno iniziato a stazionare nei pressi del negozio.