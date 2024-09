Un premio Nobel a Certaldo: incontro con Boris Belenkin

Domenica 15 settembre, alle ore 10:30, al Parterre del Palazzo Pretorio in Certaldo Alto (FI), si terrà un incontro straordinario con un ospite d'eccezione: Boris Belenkin, Premio Nobel per la Pace 2022. L'evento, che ha come tema centrale "La Speranza della Pace", è organizzato dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio nell'ambito della 43^ edizione del Premio Boccaccio, in collaborazione con il Centro Culturale Ichneutai. Cercatori di tracce.

Boris Belenkin, direttore della biblioteca Memorial dalla sua fondazione nel 1990, vive oggi in esilio nella Repubblica Ceca, dopo che la magistratura russa ha chiuso l’organizzazione non governativa Memorial subito dopo l'assegnazione del Nobel. Belenkin è autore di oltre 30 opere sulla destalinizzazione e sulla storia dell’opposizione di sinistra in Russia, nonché di circa 20 sceneggiature di documentari sui protagonisti della rivoluzione e della guerra civile. Attualmente, è impegnato a divulgare all'estero l'attività di Memorial.

Al dibattito parteciperanno, oltre a Belenkin, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Enrico Sostegni e il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli. A moderare l'incontro sarà Jacopo Arrigoni.

"L'incontro con Boris Belenkin rappresenta un’occasione unica per riflettere su temi cruciali come la pace e la speranza – ha dichiarato la presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio Simona Dei -, soprattutto in un momento storico così complesso. La sua testimonianza ci invita a non dimenticare e a continuare a sperare e vivere con impegno per la verità e la giustizia, come strumenti di pace".