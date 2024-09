Prima campanella a Marti, riapre la scuola dopo la ristrutturazione

Al via al nuovo anno scolastico nella scuola rinnovata. L'appuntamento con la prima campanella è a Marti dove la struttura, lunedì 16 settembre alle ore 8, riaprirà dopo gli ingenti lavori di ristrutturazione. Prima dell'inizio delle lezioni ci sarà il taglio del nastro: previsti gli interventi della sindaca di Montopoli in Val d'Arno Linda Vanni, dell'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini, della dirigente scolastica Alessandra Lupetti, della responsabile ai lavori pubblici Ilaria Bellini e dell'assessora all'istruzione Kendra Fiumanò.

Negli spazi esterni sarà allestita una mostra fotografica a cura del Circolo Arci di Marti, che raffigura la scuola negli anni e nella sua evoluzione insieme a immagini e documenti provenienti da Valbonne.

La primaria di Marti era stata chiusa a settembre 2021 quando, a seguito delle verifiche sismiche, erano emerse delle criticità che non permettevano il proseguo dell’attività didattica. I lavori del primo lotto funzionale sono iniziati a giugno 2023, stimati da progetto esecutivo per importo di 905.914 euro, di cui 400 mila euro di contributo regionale assegnati per l'intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico.