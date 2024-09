Sorpreso a spacciare in pieno giorno nei pressi della stazione: arrestato a Pisa

Sorpreso mentre cede un involucro ad un'altra persona, risultato contenere 0,70 grammi di cocaina. Per questo un uomo è stato arrestato a Pisa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, durante i servizi dei carabinieri volti a prevenire questi reati, è stato notato lo scambio nella zona della stazione ferroviaria di Pisa. Fermato il soggetto, oltre alla sostanza nell'involucro è stato trovato in possesso anche della somma di 15 euro, ritenuta provento di spaccio.

Sequestrati droga e denaro i militari hanno arrestato l'uomo, per il quale questa mattina dopo la convalida dell'arresto è stato disposto l'obbligo di firma due volte alla settimana.