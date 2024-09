Un Autunno per l'Ambiente 2024, il calendario delle iniziative

Torna 'Un Autunno per l'Ambiente' , il calendario delle iniziative legato alla transizione ecologica e alla qualità della vita, che raccoglie in tre mesi, da settembre a dicembre , tanti spunti per ripensare la nostra visione della natura e del vivere bene a Empoli.

LA DICHIARAZIONE - Così commenta l'assessora alla Transizione Ecologica e alla Qualità della Vita, Laura Mannucci: "Un Autunno per l'Ambiente è una manifestazione che cerca di coinvolgere i cittadini e di responsabilizzarli. Le piccole azioni di ogni giorno sono fondamentali per dare alla città, ai nostri figli e nipoti un avvenire più sereno. All'interno del comune ci sono tante associazioni che dedicano anima e corpo alla questione ambientale e mi preme di ringraziarle tutte per aver aderito ancora una volta alle nostre iniziative. Tra le novità di quest'anno un'iniziativa sul tema della sostenibilità alimentare, in occasione della Giornata sull'alimentazione. Un modo per ricordare che anche le scelte alimentari di tutti i giorni hanno un impatto non solo sulla "qualità della vita" ma anche sull'ambiente. Da parte nostra, ce la mettiamo tutta per dare risalto a queste realtà. Mi auguro che ci sia una bella risposta anche da parte del resto della città e che da ogni iniziativa si possa instillare un pensiero green che porti a una consapevolezza diversa di come vivere ogni giorno in un mondo migliore".